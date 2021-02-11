曾捲入招標風波的新地(0016)大埔白石角雲匯，鼠年尾聲之際，該盤一口氣錄得17宗撻定，原有買家全部採用建築期付款或相關付款計劃，撻定伙數成為今年一手市場最大規模個案，該17伙單位總值1.72億元，買家一律撻大定，料損失定金達2,441萬元。

按該盤一手住宅成交紀錄冊顯示，項目第2期共17伙於昨日(10日)終止買賣合約，每伙成交價693.45萬至1,810.98萬元，部份屬招標出售單位，當中於2018年7至9月成交單位佔去14伙。涉及17伙單位選用付款不同，惟大致上為已付樓價10%至15%的建築期付款計劃，估計每名買家損失定金由92萬元至271萬元不等，遭沒收定金料2,441.18萬元。

據本報統計資料，去年逾480宗新盤撻定中，有不少新盤的建期撻定比例高達9成，如嘉華（173）大埔白可角嘉熙一年錄29宗撻定，有26宗是採用建築期付款，當中，亦有不少買家申請發展商二按。

為促銷雲匯，新地曾經出動「猜包剪揼」方式招標賣樓，賣樓手法一度成為市場詬病，其後，運輸及房屋局更就招標新盤立案調查，向新地作出檢控，因沒有在一手成交紀錄冊列出支付條款的完整資料，捲入招標風波並需罰款。

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