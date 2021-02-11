大除夕港股半日市，恒指收報30,173點，整個鼠年升近8%。踏入牛年，到底港股格局會是如何？有甚麼板塊值得注意？由鼠年年三十起計，本文將歸納全年恒指成份股中，十大升跌龍虎榜。

走勢最強勁的恒指成分股（不計及鼠年才染藍股份），以中資電動車概念股吉利汽車（175）膺冠，股價在鼠年翻倍，收報29.85元，增幅達126%。乘着中概股回歸熱潮，排名第二的港交所（388）同樣翻倍，收報535元。大媽愛股騰訊（700）熱炒，股價年內增幅亦超九成半。

值得一提，美團鼠年暴漲335%，惟以納入恒指日起計，則升54%。鼠年才染藍的生科股龍頭藥明生物（2269）9月納入恒指後升98%。

至於最落後股，大多屬傳統股。中信（267）鼠年表現最差，跌幅多達33.3%，收報6.11元；太古股份公司（19）、瑞聲科技（2018）亦跌約32%。北水持續增倉亦無助挽救受制裁股，中聯通（762）、中石油（857）、中海外（688）、中海油（883）及中移動（941）悉數挫約三成。滙控（5）不再派息後遭拋棄，股價插近28%。

蘋果專欄作家唐牛相信，全球續印錢刺激經濟，鼠年當炒股新一年將持續受追捧。「最緊要條街到底炒緊乜嘢，好似美團今日都繼續破頂，吉利未破頂但錢都繼續買。調返轉，你走去買內銀、內險，但街錢唔買都冇計。」

受制裁股雖然獲北水力撐，但唐牛認為炒這類股份要看時機，「當多個指數沽呢類股份果下，你咪有得炒，但完咗就擺喺度，唔會再行。」他預期，牛年大環境暫時只能「跟錢走」，包括續炒新經濟股，但提醒要留意北水情況，現時港股似乎趁北水停後炒高，故A股未開尚有蜜月期，但北水18日回歸後波幅會較大，「個市升咁多，北水都會沽。」

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