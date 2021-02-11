網約車平台Uber公佈至去年12月季度業績，收入為31.7億美元（下同），按年跌16%，遜預期，淨虧損為9.68億元，按年收窄；每股攤薄虧損54美仙，略好於分析師預期。

Uber於收市後跌近4.81%，報60.14美元。

期內每月活躍平台消費者人數為9,300萬人，按年跌16%，總預約次數為14.43億次，按年跌24%。期內流動（Mobility）業務收入為14.71億，按年跌52%：而外賣業務收入為13.56億元，按年升2.24倍；貨運業務收入3.31億元，按年升43%。

來自美國和加拿大地區的收入為18.14億元，按年跌26%；來自拉丁美洲地區的收入為3.02億元，按年跌43%；來自歐洲、中東和非洲地區的收入為6.64億元，按年升25%；來自亞太地區的收入為3.85億元，按年增長70%。

去年全年收入為111.39億，按年跌11%；未能達到市場預期的123.3億元，淨虧損為67.68億元。

公司在向股東提供的最新訊息中表示，第四季度Uber Eats上的餐館超過60萬間。在收購墨西哥的Cornershop雜貨店後，Uber開始大力進軍雜貨速遞。此外，Uber還在加拿大與零售商H＆M合作，擴大其非食品的交付量。

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