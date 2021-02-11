騰訊（700）副總裁張峰被中國當局拘留，有報道指張峰涉嫌未經授權分享微信收集的個人數據，一直受反貪腐調查。資深時事評論員劉銳紹向《蘋果》表示，事件反映三個重點：中央對網絡完全收緊、對數據極其重視，以及對民企「半共產」越趨嚴重。

劉銳紹解釋，近日傳出在中國被封後，很多VPN（翻牆軟件）在使用過程中無法避免被封鎖，顯示事件已不是單一針對某機構，而是對網絡完全收緊，而增加其管控。

而今次事件涉及洩漏數據，他解釋即使數據是無關痛癢，但單憑蛛絲馬跡已可以找到破綻，如中國疾控中心主任高福於去年1月5日帶領中國疾控中心專家組緊急奔赴河北應對疫情，但至1月23日武漢才宣佈「封城」，單以日子已看得出「封城」措施過慢，故中央對洩漏任何資料都十分敏感。

劉銳紹亦提到，近日茅台計劃轉8%公司股權予貴州省國資委、螞蟻集團成立整改工作組等，已顯示經濟壓力下，對民企「半共產」大大加劇。

阿里事件至今仍困擾集團，而馬化騰向來低調，問到騰訊可否避過一劫。劉銳紹坦言，現時中央隨意性下，如中國經濟越來越差，「好似（馬雲）可能性一樣存在，即使係完全配合官方，都無得避。」

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