行家C由紅褲仔做到位高權重，並不是耗盡腦汁掉光額上煩惱絲換來的，而是的的確確在做一個比較好的人才有今日。提起他，因為一位唔出名唔高級卻又打滾N年的老行家講起的。老行家說，行家C較早以前一家大細攜同愛犬郊遊，主人們盡興而歸，可是愛犬回家後很不妥，帶牠到獸醫醫院治療，當時初步診斷，呈現器官衰竭，奄奄一息；經過十多天治療，成功救回愛犬，然而埋單收費超過40萬元。這名老行家用這句話作結：「如果要我用40幾萬救返隻狗，咁我寧願拎佢去人道毀滅。」我毫不客氣回應他，對狗如對人，所以行家C德高望重手下眾多，而你寂寂無名孤軍作戰。激得老行家粒聲唔出。

然而在人人都把做經紀只為了錢的社會，其實經紀都是人，好經紀精於做人多過刁。近期出現多宗虐待動物事件後，WhatsApp、tg等行家群組都看見群內爆數精英表示心痛、憤怒與無奈。雖然不是人人都有本事花40萬元救一隻狗，就算有本事都未必做得到，但在下跟他們一樣，並不是呼籲大眾成為狗主貓主，我們都只是想提一個很普通及基本的要求，就是不要虐待動物。當我們沒有辦法以語言或文字、道德與因果去遏止這種敗行，便應當以法律制裁之。容我在此呼籲，任何人發現任何虐待動物的事件，可致電警方、愛護動物協會或透過1823向漁護署舉報。

小師兄

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