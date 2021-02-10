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【本報訊】內地國統局宣佈1月份通縮0.3%，市場憧憬內地放水，港股鼠年收爐前夕重上三萬關。不計今天半日市，鼠年累升2,129點或7.6%。北水休戰下，齊獲大行唱好的騰訊（700）及美團（3690）再破頂，分別高見770元及436.6元，成為升市最大功臣。分析指，港股於收爐當日大多偏悶，惟大市上升勢頭良好，短期目標看2019年高位30280點。

恒指昨收報30038點，升562點，成交回升至1,759億元。全日約有182隻主板股份創至少52周新高，破頂的騰訊與美團合計貢獻恒指190點，分別收報761元及430.4元，各升2.8%和5.2%。渣打（2888）收市後公佈，董事委員會會議將於本月25日舉行，藉以批准刊發公司截至去年止年度業績，以及考慮派發該年度任何末期股息。

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，內地股市於新年前大升，屬少有情況，支持港股造好，尤其內銀對拉升大市效果明顯，加上美國總統拜登上場後，中美關係平穩，「市況風平浪靜」，對後市感樂觀，料有力升穿高位30300水平。

滙豐憂復市後北水放緩

農曆新年假期後，港股於下周二（16日）開市，北水則要待下周四（18日）才開工。惟北水狂潮能否在復市後延續，仍是一大暗湧。滙豐報告指，內地資金湧港情況較預期好，料今年首季股票和混合基金發行高達1.3萬億元（人民幣．下同），比原先預計接近翻倍。惟這股熱潮或於第二季開始冷卻，故全年基金發行量估計錄3萬億元，較原本3.2萬元略為調低。

滙豐解釋，估計北水於新年後流入將急跌，事關維持強勢的話，勢必惹來監管機構介入，採取行動來減低流動性。該行對北水首季流入預測為5,000至7,000億元，全年1萬至1.4萬億元。

2008年的鼠年，港股受金融海嘯拖累，年內大跌46.4%；今個鼠年一洗頹風，有逾7%升幅。期內恒指最低位為去年3月下旬的21696點，最高則是今年1月下旬見30159點。惟港股鼠年仍跑輸A股，滬指累升22.8%、深成指大升49.4%。

以升幅計算，吉利（175）累升逾1.2倍稱冠，緊隨的港交所（388）亦有逾一倍升幅。備受市場追捧的騰訊及美團，分別升97%及49%，排名升幅最多藍籌第四及第九名。至於最差藍籌則為太古A（019），累跌近35%。