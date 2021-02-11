●路透旗下IFR引述消息指，諾輝健康（6606）以上限26.66元定價，集資20.42億元。該公司以每股22.7至26.66元招股。消息透露，諾輝認購人數超過107萬人，凍資額逾8,500億元，超額認購4,130倍，頂頭鎚飛共760張。該股2月17日暗盤，2月18日掛牌。

●壓力設備製造商及綜合壓力設備解決方案供應商森松國際通過上市聆訊，國金證券（香港）為獨家保薦人。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年9月30日止9個月， 該公司來自持續經營業務的收益分別約為15.701億元（人民幣，下同）、24.679億元、28.263億元及20.14億元。

●先瑞達醫療科技申請在港上市，摩根士丹利及中金為保薦人。該公司為介入醫療器械企業，專注於提供血管疾病的「介入無植入及血栓抽吸導管」治療方案，尤其是藥物塗層球囊（DCB）領域的介入醫療器械。截至去年底止，其收入為1.6億元人幣，按年升近倍；按年盈轉虧，蝕2.18億元人幣，主要是研發及行政開支增加。

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