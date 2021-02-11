鼠年最後一幅官地，亦為啟德跑道區最後一幅跑道住宅地年三十截標，截至記者現場所見共有5份標書，包括長實（1113）、新地（0016）、信置（0083）、嘉華（0173）等。

嘉華香港地產發展及租務總監尹紫薇指，集團在啟德發展區有多個項目，因此對該區發展前景充滿信心。對於近期山頂文輝道呎價破頂，尹紫薇指每區都有各自發展特色，因此出價方面不會刻意調整，仍然按市價出價。

啟德4E區2號住宅地，並將於週四截標。地段地盤面積11.8萬方呎，最高可建樓面面積約64.8萬方呎，其中住宅樓面面積約62.5萬方呎。市場對地段估值約為84至106億元，每呎樓面地價約為1.3萬元至1.64萬元。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！