新世界（017）早前用47億元投得北角皇都戲院業權，仲話會盡量保留戲院嘅歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築，令大家都好關注呢個一級歷史建築嘅發展。華華就聽聞，新世界近日申請咗多個商標，包括「皇都戲院」同「璇宮戲院」，方便日後重現昔日戲院嘅原貌同光輝，保育工作似乎進行得如火如荼。

璇宮戲院喺皇都戲院嘅前身，為戰後第一代戲院，1952年由俄羅斯電影大亨歐德禮（Harry Odell）斥資250萬元創立，除咗特色建築令人津津樂道，喺本地文化史上亦佔一席位。據活現香港嘅評估報告，當年璇宮戲院開幕時排場好盛大，有滙豐（005）前大班摩士爵士（Sir Arthur Morse）主持剪綵儀式，又有警察樂隊表演助慶，開幕首日上映嘅電影就係荷里活歌舞片《高歌艶舞樂璇宮》，同戲院名互相呼應。

呢個可以容許過千人嘅大戲院，喺短短經營五年間，邀請過多位國際頂級古典音樂家舉辦演奏會，又引入芭蕾舞、話劇等表演，成為當時重要嘅藝術表演舞台。不過，璇宮戲院喺1957年結業，再以150萬元易手予海陸通陳氏家族，改建成由戲院、商場同住宅嘅皇都戲院大廈，繼續作為歌舞表演同電影放映場地，連鄧麗君都曾經喺皇都登台，亦喺唔少香港人睇電影嘅集體回憶。

新世界就話，已經搜集咗幾百件同皇都戲院相關嘅歷史文物，包括戲票、戲橋、制服同舊照片等，希望保育呢幢一級歷史建築之餘，將來亦可以原汁原味地呈現皇都戲院舊貌，又收集緊有關戲院嘅口述歷史，透過硬件及軟件配合令皇都戲院「重生」。戲院停業咗咁耐，華華都好想入戲院睇戲，唔知將來有無機會去皇都睇戲呢？

李華華

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！