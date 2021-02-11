是日年三十，謹祝各位《蘋果》讀者，牛年行好運，投資得機，身體健康。港股昨日顯著上升，是日半日市表現或許乏善足陳，由於A股近日升勢持續，市場憧憬農曆年假期後A股紅盤有望高收，恒指假期後有望向30,500點水平進發。

本欄上周作了三個預測，第一就是警告YOLO 式「夾淡倉」投機行為，已接近爆破邊緣；第二，心通醫療科技（2160）首日升幅達八成可考慮獲利，第三就是快手（1024）供求關係失衡，即使回撥機制啟動，公開發售只有6%股份，大量衍生工具首日上市推出，加上快速獲納入各大指數憧憬，可望爆升最少一倍。首兩個預測，可說完全吻合。最後那一個預測，卻是完全錯誤。

從快手上市後股價表現來看，大戶散戶同心協力夾爆等入指數投機行為，跟已經「玩爆」的YOLO概念接火棒股，已經越來越相似。

由於快手獲正式納入恒生國企指數和恒生科技指數，以及MSCI國際標準指數和中國指數，生效日期分別為23日和3月1日生效。

基於指數基金無論股價多高，還是要按比例「接貨」，投機者當然大炒得炒，加上衍生工具被動對沖活動推波助瀾，明顯起着火上加油效果。

但個人始終相信，快手接近400元股價，17,000億元市值，指數概念亦已全面反映。由於快手是同股不同權股份，即使納入恒生大中型股指數，亦不可能跟京東健康（6618）般，那麼極速納入港股通，即是未必一定要等足半年。

還有一點基本面要留意，就是美團（3690）力推社區團購電商平台，快手主要對手字節跳動和騰訊（700）的訴訟戰正式展開，另一對手美國上市Bilibili，被指內容侮辱女性，繼而損失部份合約，惟消息仍然無阻Bilibili升勢，昨晚股價再創上市新高。

最終結論，短炒快手，小心損手。

黃德几

金利豐證券研究部執行董事

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！