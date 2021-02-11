農曆新年不少商戶均搞抽獎活動慶祝，其中淘寶中國「淘寶福祿娃」率先年三十中午揭盅，不過獎品名單竟包括活牛一隻。

據內媒報道，「牛年第一錦鯉（幸運兒）」來自江蘇，該「淘寶福祿娃」抽獎標榜「一人中獎全家沾光」，幸運兒爸爸媽媽爺爺奶奶外公外婆七姑八姨、同學同事老闆、閨蜜好兄弟、鄰居，甚至現任和可能的前任都有新年禮物，禮物清單包括清空49,999元的淘寶購物車、一輛五菱宏光MINIEV汽車、一箱飛天茅台酒、一噸瓜子，一部自動麻雀機及365個雞鴨臘腸等等，不過最奇怪的是還有一頭活牛。有網民計算，獎品總值超過100萬。

內媒發現，該幸運兒中獎後，微博隨即出現多個人自稱是她「丟失多年的親妹妹」。

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