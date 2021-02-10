【本報訊】快遞龍頭順豐宣佈，收購在港上市的同業嘉里物流（636）51.8%股權，順豐創辦人王衛昨罕有露面，表示已與嘉里合作討論逾3年，基於市場競爭和國際環境，認為當下有促成交易的需要。事實上，順豐去年第三季的收入增長率約34%，比次季急降逾10個百分點。豐盛金融資產管理董事黃國英估計，順豐想藉嘉里擴張東南亞及高端物流版圖，而嘉里股價升幅巨大，他的基金昨日已沽貨。

順豐向嘉里物流的股東提出自願性要約，按每股18.8元收購51.8%嘉里物流股權，收購完成後，嘉里物流將維持上市地位，公眾持股則將由25%改為15%，惟交易仍需獲得香港證監會、港交所（388）、國家發改委及商務主管部門和中國反壟斷主管部門等批准。

不涉台業務屬「政治考慮」

據嘉里物流的通告，交易涉及多個安排，其中會把倉庫業務售予一間名為Urban Treasure Holdings Limited公司，作價135億港元，在順豐收購成功後，會向嘉里物流的股東派發每股7.28元特別股息。嘉里物流昨日復牌後升5.5%，收報24.75元。

此外，嘉里物流會向股東之一的嘉里控股出售台灣業務，作價約45億新台幣（約12.57億港元），交易將需要台灣監管機構及政府機關所有規定的監管批准。換言之，是次順豐收購將不包括台灣業務。台灣早前曾限制部份內地企業在當地的業務，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照認為，此舉屬政治考慮，「內地同台灣打大交，（順豐）仲點會黐埋台灣」。

嘉里物流表示，將繼續使用嘉里商標及嘉里名稱，並由公司現有的高層領導團隊領導，及會保留清晰的品牌標識和文化。至於出售倉庫能為股東帶來股東價值的變現，並將使公司重新定位為輕資產的物流公司。

王衛指出，雖然順豐和嘉里物流在國內市場有重叠，但國內和國際市場很大，單計國內物流市場已經有14萬億元，而兩間公司收入合共只有100億元，「加人都嚟唔切，點會裁員」。同時，順豐旗下的順豐房託，向港交所申請上市，順豐首席戰略官陳飛表示，現時國際物流公司走輕資產為主，因此將重資產分拆上市，套現更多現金，「未來物流需要嘅唔係資產，係科技」。

看好嘉里東南亞市場成熟

翻查順豐的財務報表，去年首季和次季的收入分別按年升39.5%和44.3%，在內地疫情開始受控的第三季，卻僅按年升34%。至於嘉里物流，則已在東南亞打穩陣腳，擁有43,000名員工及逾萬架自營車輛。黃國英相信，嘉里物流除了在國際業務有優勢，旗下的低溫物流和醫藥物流等皆屬高端物流業務，又取得如迪士尼等大客的信任及定單，順豐併購嘉里物流可望有協同效應。順豐股價昨急升一成，嘉里物流則在停牌前無端抽高25%，反映有春江鴨，故此黃寧願昨先沽出，觀望後才決定是否再買入。

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