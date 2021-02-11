踏入2021年，不少發展商積極部署新盤推售，兩個月來新盤連環推售，銷情依然熾熱，多個發展商都趁農曆新年，推出牛年置業優惠。其中恒地旗下十多個樓盤都推出新春置業優惠，最高可獲現金回贈高達4.88萬元。

為求在新春期間吸引買家進場，發展商施展渾身解數。恒地無論（一）部還是（二）部都大派利是。其中（二）部推出新春優惠，除了年初一發售西營盤藝里坊．2號及大角嘴利奧坊．曦岸外，年初五至十七期間購買同系粉嶺高爾夫．御苑、西半山The Richmond、北角維峯．浚匯、鴨脷洲倚南、佐敦本木，都可獲現金回贈1.28至4.88萬元。不過2020年新春期間，發展商推出新年優惠，利是高達4.8萬至18.8萬元不等的現金回贈。

而（一）部亦推出優惠，只要初一至初七期間，購買北角君譽峰、鰂魚涌君豪峰、西營盤翰林峰、香港仔南津．迎岸、北角尚譽、元朗尚悅．嶺、長沙灣家壹或紅磡啟岸，以360放呎為界線，買入單位大於則獲2.38萬元利是，反之則獲1.38萬元利是。

另外碧桂園、宏安及中國建築旗下馬鞍山泓碧都推出置業優惠，2月28日前首10名經四大代理買樓的買家，可以獲得38,888元的利是。

合景泰富及龍湖地產亦就啟德尚．珒溋推出新年置業優惠，初三至十七購樓多1%折扣，最高34.5924萬元，另外經四大代理行買樓可獲38萬傢俬禮券。相關項目初一、二售樓處關門、初三、四下午開放。

麗新及市建局旗下筲箕灣逸瑆亦有新年優惠，當中B至E室單位可獲2.88萬元折扣，A或F室單位則可獲3.88萬元優惠，都需要於2月12至3月31日期間購買。惟價單2月11日才公布，按《一手住宅物業銷售條例》要求，折扣須3日時間才可生效。

長實就沙田名日．九肚山推出「新春印花稅」優惠，凡於2月14日至28日簽署臨時買賣合約購買指定住宅物業的買家，採用指定付款辦法，即可獲得額外售價折扣11.25%，以及代繳從價印花稅最高可達成交金額3.75%。

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