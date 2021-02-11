會計事務所德勤（Deloitte）近日捲入違規風波，負責監管會計師的財務匯報局今日傍晚發公告指出，已會面了德勤負責人，並要求德勤須就指控嚴肅處理，並進行獨立調查；考慮到事情的嚴重性，該局亦將指控列作投訴處理。

財匯局表示，正與內地和香港的其他有關監管機構合作、協調行動。為了保障投資大眾及對上市公司進行審計所涉及的更廣泛的公眾利益，該局已將該指控列作投訴，目前正按照常規程序處理。

事緣一名聲稱為北京辦公室審計員工，將一份長達55頁的文件向全公司發內部電郵，舉報德勤過去4年協助客戶財務造假等違法違規問題。財匯局將關注其中指控，包括，某些員工就2家香港上市公司進行 2016及2017年審計及進行其他審計時，有行為失當；涉事員工至今仍參與香港上市公司的審計工作；德勤並沒有適當地處理相關舉報人報告。

財匯局亦將尋求與舉報人聯繫，以期獲取進一步的解釋和證據。

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