內地上市民企泰禾集團財務危機未解決，姊妹公司泰禾投資旗下本港泰禾人壽亦有「燶味」。本報獲悉，泰禾於本周一（2月8日）起已經暫停所有新業務，為期3個月，無論是內部員工或是客戶，都擔心公司在農曆新年假期，年關難過瀕爆煲。

據泰禾人壽內部員工透露，公司所有銷售渠道已於周一起暫停接收新業務，稱是與新業務夥伴「商談到了一個關鍵時刻」之故，但令她質疑的是公司償付比率疑似超標，所以暫停賣保單，「本身公司前排已經裁員幾十人，降低經營成本」。

據了解，有關新業務將會暫停3個月，部份代理人於上周六、日簽回來的保單，亦要辦理退款手續。現時內部人心惶惶，擔憂是爆煲先兆。

本報致電客戶服務中心，職員承認泰禾人壽現時拒絕接收新生意，所有保單暫停申請，原因是「檢視策略，定未來方針」，而時間約為3個月內。至於是檢視甚麼策略，職員語塞，僅指是為一些長遠目標做好準備。

發言人：策略性檢討

泰禾人壽發言人回覆本報時確認暫停接收新保單3個月，稱正就未來發展方向及長遠目標進行策略性檢討，並繼續積極與潛在投資者商討，注入新元素以及更多資源，協助公司業務進一步拓展。

至於員工及客戶的擔憂，發言人重申現時有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要，公司的償付能力符合法定要求。公司並會繼續履行對所有保單的責任，條款及細則一律維持不變，不受任何影響。不過公司未有提供有關數據。

保監局發言人不評論個別保險公司的商業決定。該局一直與所有獲授權保險公司保持溝通，以了解它們的業務運作及確保其遵守有關的規管要求，並密切監察其償付準備金水平，以保障投保人的利益。

根據早年簽訂合約，泰禾人壽擁大新銀行獨家銷售權利，暫停新業務意味銀行壽險業務同告暫停。本報正等候該行回覆。

平保傳擬78億競購泰禾人壽

事實上，內部通訊有提到泰禾人壽停止新生意與「新業務夥伴」有關，疑似將原因推向賣盤。市場多次傳出泰禾投資有意出售旗下泰禾人壽，《彭博》早前引述知情人士稱，平保（2318）與陽光保險等公司均有意競購，該交易或可籌集逾10億美元。

不過，有內部人士質疑，收購方不會要求擬收購的目標公司暫停生意近3個月，除了是引起客戶恐慌，影響本身聲譽，同時失去3個月新生意亦令公司元氣大傷。

根據保監局截至2020年9月底止數據，泰禾人壽港元年度化新造保費為2,578萬港元；美元年度化保費為等值7.4億港元。而根據泰禾人壽賬目，截至2019年保險合約債務（Liabilities Under Insurance Contacts）達239億元。

泰禾人壽原是大新銀行的壽險業務，2017年泰禾投資以106億元向大新收購，並簽署獨家銷售協議，改名為泰禾人壽繼續在港營運。最新顯示的交易價較當初向大新銀行買入價還要低。

去年母公司醞釀財務危機

從事內房業務的泰禾集團爆煲事件由去年初開始醞釀，債券評級遭穆迪下降至「Caa1」垃圾級別，連帶本地泰禾人壽穩健性亦受到質疑。泰禾人壽總經理黃宛詩去年9月回應傳媒時指出，公司市場份額保持升勢，財政穩健及實力雄厚，不就傳聞置評。

泰禾集團創辦人黃其森有「福建小地王」之稱，1996年創立泰禾發展內房生意，2010年在深圳借殼上市，樓盤銷售額曾衝破1,000億元人民幣，躋身內地首20大地產商行列。惟公司2018年起業務走下坡，黃其森去年更被列入欠債不還的「失信名單」。

最近3個月，泰禾集團債務重組取得進展，部分債權人與公司達成了展期協議。到2020年底，泰禾集團已到期未還款金額為398.50億元人幣，較2020年10月23日下降了89億元人幣。2月9日晚間，泰禾集團回覆深交所關注函時披露上述信息。

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