Clubhouse熱爆全球，據報facebook正籌備新產品與之競爭。另外Tesla創辦人Elon Musk於Twitter上公佈，已同意與曾指有意角逐美國總統的黑人Rapper Kanye West於Clubhouse開房聊天。

知情人仕向《紐約時報》透露，fb正製作類似Clubhouse的語音聊天產品，以拓展新的交流形式。fb高層指示員工創建類似的產品，該產品正處於最早的開發階段。fb發言人Emilie Haskell回覆該社查詢時指，fb多年來一直在通過語音和影片技術聯繫用戶，並一直探索新方法改善用戶體驗；Clubhouse則拒絕評論。

據知fb創辦人Mark Zuckerberg一直對音頻交流形式很感興趣，他周日更出現在Clubhouse房間中，談及AR和VR技術。

《紐時》形容，fb在矽谷因抄襲競爭對手聞名。Instagram在2016年抄襲了競爭對手Snapchat的一個標誌性的Stories功能，去年推出了類似TikTok的視頻產品Reels，當視訊會議服務Zoom因疫情流行時，fb迅速創建了群組視頻聊天服務Rooms。

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