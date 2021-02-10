繼大搜捕之後，當局依然步步進逼，下一個打擊目標是區議會。據報，人大常委正準備DQ個別區議員，以及剔除選舉委員會之內區議會的117席。近日更傳出要乾脆取消區議會，以斷絕泛民每年來自政府近4億元的薪酬及營運資助。

選舉之路是死胡同，即使多數選民繼續以選票發洩不滿，最終只會換來議會進一步被閹割；加上國安法，泛民已進入冬眠狀態。反觀親中陣營在對手偃息旗鼓之後，內鬥更熾烈。近日民建聯立法會前主席曾鈺成，先後被張志剛及吳秋北抨擊為「其心可誅」和「居心叵測」。

同時，《明報》李先知專欄談及政協委員要自我評分時，引述了一位建制派人士聲稱：「問題是不少人揣摩上級意旨，如中央希望做某事，有人便搖旗吶喊加大力度，拋出極左觀點及建議，如在BNO問題，北京只是提出反制，便會有人踩多一腳，要求取消移民英國港人的中國籍，目的也是想向中央爭取表現。」雖然投訴人沒有點名，但誰人在興波作浪，昭然若揭。

早前，中方人員亦有問及建制人士對紫荊黨的看法。有意見指該黨的主要發起人的背景是在外資從事國際金融業，實際是現代「洋買辦」志在賺國家金錢，忠誠度不能與學成回內地服務的真正海歸派相比。另外，他們連說廣東話也不靈光，卻空談要招募25萬黨員，是典型的假大空。

建制中人互落毒針，比其他人來得更加快、狠、準！

何安達

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