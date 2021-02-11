路透引述消息人士指，吉利汽車（175）主席李書福對Tesla及蔚來等電動車製造商的估值飆升感到不安，正積極部署將集團轉型，成為電動車的代工生產商。

吉利近期宣佈的4項電動車計劃，包括與百度合作拓電動車、與騰訊開發自動駕駛技術等，據報吉利高層透露，當中最重要的轉型項目，是與富士康合作，其合資公司將提供代工生產服務，亦會為法拉第未來（Faraday Future）生產電動車。

作為中國最大汽車製造商，吉利本身也有自家電動車，但過去兩年銷情持續下跌。消息人士指，李書福認為吉利做法過於傳統，開始積極推動與科企的合作關係。部份吉利高層質疑合同製造的重大轉變，將使吉利在與科企的關係中，淪為次要夥伴，並失去獨立汽車製造商的優勢；亦有人對法拉第未來定為合資公司的第一位客戶，看法較為審慎，因該企一向誇大承諾、發展緩慢。惟李書福正力排眾議。

吉利未有回應查詢。吉利股價跌2%，現報29.3元。

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