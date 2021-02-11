喺香港從來唔做訪問嘅順豐王衞，今日第一次見香港傳媒，比較搞笑嘅係，佢一見記者，就話「我想強調嘅係我係識講廣東話」。好啦，咁好哋哋點解王衞會肯見記者呢？

我大膽推論，喺維穩角度上，每個時代都需要一個成功嘅商人去做一個成功嘅楷模，話俾人聽係呢個政權下，係有搵大錢嘅希望，等人有努力嘅目標。至於過去十年代表人物馬雲，相信未來都應該冇得講嘢架啦，佢role model 地位已成過去。

對中國來講，論維穩需要，香港當然係重鎮中嘅重鎮！佢最想就梗係你成班香港人，每日只係掛住揾錢，掛住返工，變晒唯利是圖嘅港豬。至於喺揾錢方面嘅role model來講，喺香港人眼中，一直都係超人，which is 大陸唔樂見。

不過王衞呢，50歲，當打，同時真正白手興家，由一個香港水貨佬，走走吓水貨，走到有間5000幾億市值嘅公司；更重要嘅係，佢喺香港大，然後喺中國揾到大錢！呢個咁嘅「中國成功港人創業家案例」，完美啦！「你班廢青，唔好搞事啦，快啲擁抱中國擁抱大灣區，做下一個王衞啦！」

王衞一直行低調路線，突然咁高調，仲要咁刻意話「我係識講廣東話。」明顯想強調自己係香港人，同聲同氣。學佢話齋，佢話將來會有更多機會同香港傳媒朋友見面，可以預期嘅係，面嗰浸，佢將會越嚟越高調；底嗰浸係，或者將來會有一班人「造神」。

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