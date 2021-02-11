美國聯儲局主席鮑威爾昨日重申，貨幣政策仍將保持對經濟的充份支持性，但美國還需要持續的財政政策支持。他指，美國就業市場距離全面復蘇還有很長的路要走，他呼籲國會議員和私營部門共同支持就業。

鮑威爾周三在為紐約經濟俱樂部準備的講話中表示，「我們的勞動力市場離強勁水平還很遠。他指出，上個月的就業人數比2020年2月少了接近1,000萬， 「實現和維持充份就業需要的不僅僅是支持性的貨幣政策。」

鮑威爾說，恢復充份就業「將需要全社會的承諾，政府和私營部門都應該作出貢獻。投資美國勞動力市場的潛在好處是巨大的。」

鮑威爾發表上述言論之際，美國總統拜登正在敦促國會批准1.9萬億美元刺激計劃，但共和黨人對該紓困方案提出反對，甚至包括前美國財長薩默斯在內的一些民主黨人也擔心刺激規模過大。

鮑威爾傾向於反對經濟可能會因刺激政策而過熱的觀點。他說，要克服長期失業帶來的傷痕可能還需要「很多年」，即使2月的失業率達到3.5％，通脹迹象仍然微乎其微。

他說：「如果不是疫情，我們有充份的理由認為，勞動力市場本來可以在不引發通脹率令人擔憂上漲的情況下進一步走強」。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！