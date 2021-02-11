鼠年將盡，不少準買家趕在牛年前入市。上車地區之一的葵青區，區內葵芳閣三房單位，買賣雙方議價多時，終在年廿九達成交易，成交價620萬元，較原業主放盤叫價680萬元，減幅9%。

中原地產許偉業表示，農曆新年將至，準買家紛紛加速入市。葵芳閣2座中層G室，實用面積473方呎，屬三房間隔，原業主去年12月叫價680萬元放賣，上月減價42萬元至638萬元，同月中，獲區內分支家庭客還價至605萬元，由於與業主意向價差距太大，雙方拉据一個多月，隨著農曆新年逼近，雙方均希望盡快達成交易安心過年，買賣雙方最終於年廿九達成以620萬元成交，實用呎價13,108元。葵芳閣1月全月錄得3宗成交，2月短短11日便成功追平上月紀錄。

許偉業表示，上述單位原業主於2000年7月以140萬元買入，持貨21年轉售，帳面賺480萬元，升值3.4倍。

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