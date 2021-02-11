專門售賣凍肉及急凍食品的平民超市佳寶，又再沽舖。市場消息指，佳寶於西環卑路乍街澤安閣地下自用舖，剛獲買家以1.2億元承接，據了解，佳寶近三年前斥1.1億元買入，未計其他購入成本，帳面賺1,000萬元。

消息指，位於卑路乍街1G至1K號澤安閣地下E至G號舖，建築面積約3,600呎，現為佳寶食品超級市場的自用店舖，舖面向香港大學港鐵站，對方為西寶城商場，據悉，該舖剛於市場以約1.2億元易手，原業主是2018年3月以1.1億元買入，帳面賺1,000萬元。市場人士指，專門售賣急凍食品的佳寶老闆，手持六十幾間舖，自用舖達九成，由於有關舖位多透過「賣殼」方式轉售，是次作價以土地註冊處登記為準。

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