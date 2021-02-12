大年初一睇樓客趁紅日出動睇樓，二手市場錄不少成交。其中大角嘴熱門屋苑港灣豪庭錄牛年首宗二手成交，高層兩房戶以725萬元售。

聯物業黃永財表示，港灣豪庭4座高層G室，實用面積386方呎，兩房間隔，業主原開價740萬元，在今日年初一減至725萬元成交，減價15萬元或2%，新買家是上車人士，呎價18,782元，屬市價成交。原業主在2002年以204萬元購入單位，持貨17年，賬面獲利521萬元，單位升值2.5倍。

匯璽開放式戶大年初一1.35萬元租 呎租逾50蚊

新地（016）發展的南昌站上蓋匯璽錄得牛年首宗租賃，一伙267方呎開放式戶以13,500元租出，呎租逾50元。

單位為匯璽2B座中層H室，實用面積267方呎，今日大年初一以13,500元租出，呎租50.6元。單位業主一手購入價是558萬元，租金回報率約2.9厘。

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