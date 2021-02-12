大年初一新正頭，有人選擇買樓過年，多家發展商趁新年推優惠吸客，其中恒地（012）一部多個新盤設「大利是」吸客，買家購入360方呎或以下單位可獲13,800元回贈，而361方呎或以上可獲23,800元回贈，消息指，單日沽出8伙。

市場消息指，恒地元朗尚悅．嶺即日沽出5伙，位於1及2座，當中3伙為連天台特色戶，1伙連平台特色戶。包括2座28樓E室，實用面積266方呎，連206方呎天台，一房間隔，價單價596.3萬元，呎價22,417元。折實及現金回贈後售價約565萬元，呎價21,225元。

另外，同系的北角君譽峰亦沽出3伙，以上資料有待成交紀錄冊作準。

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