英國國家統計部門表示，受到建築業和政府開支的刺激，第四季度GDP按季增長了1%，避過今年初陷入二度衰退，但是2020年全年萎縮9.9%，是自1709年大霜凍以來的最大萎縮幅度。

隨着約翰遜的疫苗接種計劃進一步推進，英倫銀行認為經濟增速料將飆升。英倫銀行首席經濟學家Andy Haldane估計，消費者將會釋放在封鎖期間儲蓄的大約2,500億英鎊（3,450億美元）的資金，並估計一年以後，經濟年度增幅可能達到雙位數。

英國去年第四季度GDP按年下滑7.8%，經濟遜於疫情前的程度超過了其餘所有G-7國家。

僅12月單月，GDP就增長了1.2%，抵消了之前一個月英格蘭進入四周封鎖時導致的部份損失，這反映英國民眾比去年春季更能適應了抗疫舉措，當時經濟損失了約五分之一。

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