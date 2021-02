日前,Tesla公佈在上月斥15億美元購置比特幣(Bitcoin),惟PayPal和Uber已表明不會投資加密貨幣,Uber指會考慮將加密貨幣作支付方式。另外「末日博士」魯賓尼(Nouriel Roubini)指bitcoin的價值為負,強調比特幣根本不應該被稱為貨幣。消息未有打擊Bitcoin狂潮,據Coindesk報價,Bitcoin曾高見48,925美元,最新報47,293美元,24小時升5.77%,今年升61.58%;Ethereum報1,751美元,24小時升1.37%,今年升1.42倍。

PayPal財務總監John Rainey表示,公司應該不會投資加密貨幣,但想善用眼前的增長機會。PayPal在去年10月宣佈允許用戶購買,持有和出售加密貨幣,包括bitcoin,以太坊(Ethereum),比特幣現金(Bitcoin Cash)和萊特幣(Litecoin)。用戶還可以在PayPal用加密貨幣購物。PayPal旗下電子錢包Venmo有望在今年上半年開始提供相同的服務。這些功能將擴展到國際市場。

Uber暗示加密幣屬投機

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi說,公司快速打消購買加密貨幣的念頭,惟考慮將加密貨幣作支付方式。他說,公司希望確保有足夠現金,不會用作投機,而公司的優勢在於現有的業務,而非投資,但他指為迎合客戶需要,從一般貨幣的角度來研究加密貨幣。

Mastercard已宣布將加密貨幣加入支付網路,並優先考慮與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣。Mastercard去年與加密貨幣支付公司Wirex和BitPay合作,推出加密貨幣卡,未來計劃與多間央行合作推出新的加密貨幣(CBDC)。

「末日博士」魯賓尼一直有批評加密貨幣,日前在專欄指,bitcoin的基本價值為零,但如果要對因挖礦而產生的污染徵稅,Bitcoin的價值為負,預計Bitcoin的泡沫會再次爆破。他再以貨幣的四大功能作解釋,認為Bitcoin不是記賬單位(not a unit of account),不是一種可擴展的付款方式(not a scalable means of payment)和不能穩定地儲存價值(not a stable store of value),直指只是個「抽水」計劃。

