日前，Tesla公佈在上月斥15億美元購置比特幣（Bitcoin），惟PayPal和Uber已表明不會投資加密貨幣，Uber指會考慮將加密貨幣作支付方式。另外「末日博士」魯賓尼（Nouriel Roubini）指bitcoin的價值為負，強調比特幣根本不應該被稱為貨幣。消息未有打擊Bitcoin狂潮，據Coindesk報價，Bitcoin曾高見48,925美元，最新報47,293美元，24小時升5.77%，今年升61.58%；Ethereum報1,751美元，24小時升1.37%，今年升1.42倍。

PayPal財務總監John Rainey表示，公司應該不會投資加密貨幣，但想善用眼前的增長機會。PayPal在去年10月宣佈允許用戶購買，持有和出售加密貨幣，包括bitcoin，以太坊（Ethereum），比特幣現金（Bitcoin Cash）和萊特幣（Litecoin）。用戶還可以在PayPal用加密貨幣購物。PayPal旗下電子錢包Venmo有望在今年上半年開始提供相同的服務。這些功能將擴展到國際市場。

Uber暗示加密幣屬投機

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi說，公司快速打消購買加密貨幣的念頭，惟考慮將加密貨幣作支付方式。他說，公司希望確保有足夠現金，不會用作投機，而公司的優勢在於現有的業務，而非投資，但他指為迎合客戶需要，從一般貨幣的角度來研究加密貨幣。

Mastercard已宣布將加密貨幣加入支付網路，並優先考慮與美元等法定貨幣掛鉤的穩定幣。Mastercard去年與加密貨幣支付公司Wirex和BitPay合作，推出加密貨幣卡，未來計劃與多間央行合作推出新的加密貨幣（CBDC）。

「末日博士」魯賓尼一直有批評加密貨幣，日前在專欄指，bitcoin的基本價值為零，但如果要對因挖礦而產生的污染徵稅，Bitcoin的價值為負，預計Bitcoin的泡沫會再次爆破。他再以貨幣的四大功能作解釋，認為Bitcoin不是記賬單位（not a unit of account），不是一種可擴展的付款方式（not a scalable means of payment）和不能穩定地儲存價值（not a stable store of value），直指只是個「抽水」計劃。

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