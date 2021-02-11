踏入辛丑牛年，先祝各位讀者股運亨通，百發百中！牛年開市日為年初五，為早着先機，本報找來四位風水大師為大家指點迷津。他們對於恒指走勢、新股熱潮、催運方法等，均有獨特見解；而恒指牛年最樂觀看35000點。

港股於庚子鼠年尾吐氣揚眉，期內曾衝至30191點全年高位，昨日則升134點，以30173點收爐，成交額920.9億元。以整個鼠年計，吉利（175）成最勁藍籌股，累升126%，股王騰訊（700）亦升約九成半。若納入鼠年內中途成為藍籌的股份計，則數美團（3690）表現最亮麗，全年累升335%。

踏入牛年，港股又能否再接再厲？由投行人轉職玄學顧問的鄭勤龍，為恒指牛年走勢所起的卦為「巽為風」變「天水訟」，卦象是風向地下吹後向上飄，飄到天空後就落雨。他解讀大市全年走勢是立春後稍見高位，及後回吐兩個月，至清明時反彈，7月破頂見高位，此為獲利時機，9月起止跌回升，年底再回吐。全年高低位分別為35000點及26000點，「特區政府在牛年成立，即犯本命太歲，向來犯太歲年份都會大上大落；同時好大機會創歷史新高。」

高低波幅料8,000點

風水命理師傅李應聰亦預期，恒指高低波幅約8,000點，於32000點至33000點有阻力、24000點至25000點有支持。他稱，香港由2019年至2028年正在行己酉的十年大運；當中股市五行屬水，而辛丑年代表有土有金，「土生水，金剋水，一好一壞，即股市會大起大跌。每逢丑年為木打寶瓶，是不利組合，政經動亂導致股市調整。」投資者要留意3、6及7月，大市有較大調整，反覆利淡。至8月後，「秋天金水旺，將逐步爬升，但10月會回頭一插，之後慢慢向上。」

眾多行業中，屬火的行業最有機會賺大錢。玄學家盧恒立解釋，辛丑年金坐土上，火剋金、見金為財；火生土，土又生金，「如果八字屬強火，今年見到金就會有錢」，屬火的能源、電器、股市、娛樂事業等，年內將興旺。

屬木是第二好的行業，包括有時裝、日用品、傳媒等，因為木見土為財。惟他補充，此為弱木，「所以執的錢是好少」。排第三是屬土行業，即互聯網、地產經紀、保險等，但吸財力不明顯，由於土見水為財，「牛年的水不明顯，埋藏在土裏」。至於屬水及金的行業，則被盧形容為「無得做兼無錢」。水見火為財，惟牛年欠火，交通運輸、航運等行業前景將較差；金見木為財，銀行、汽車、機器等就較難搵錢。

新經濟股仍看好

以新舊經濟板塊看，盧恒立指銀行、航運等傳統股票要「睇火」，反之新經濟股不太受「火」影響，故新經濟股的賺錢機會較舊經濟股大得多。問到獅王滙控（005）能否回復當年勇，他未言樂觀，指滙豐大廈風水正走下坡，氣運已退。

李應聰表示，九運有利新潮現象，「九運五行屬火，叫離卦，因此利好資訊科技股、網遊等；以及眼睛、腦部相關醫藥股興旺。」可趁機吸納傳統舊經濟股，「2022年驛馬星動，雖然疫情未完結，但預期最快第四季出現放緩現象，有利航空股」。