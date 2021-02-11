「康榮國際呈獻：移加香港人」番外篇2

加拿大推出救港措施，3年內在當地讀書並完成課程後可申請永居，同時更可帶同配偶及子女一同前往。然而，舉家移民當地需要考慮居住問題，究竟住邊區適合一家大細？邊區有好校網？邊區樓價可以追落後？「康榮國際集團 呈獻：移加香港人番外篇2」主力探討投資置業攻略，再次與李婉華深度談，並有康榮國際業務發展經理Michelle Leung及營運總監Kevin Ng分享當地置業Tips！

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