迪士尼公佈截至今年1月2日季度業績，收入按年跌22%至162.5億美元，每股盈利按年跌79%至32美仙，遠高於市場預期的虧損38美仙。持續營運業務稅前盈利按年跌98%，至4,600萬美元，業績公佈後，迪士尼盤後再升2.98%至193.89美元，交易市段內公司股價已創新高。

迪士尼影音串流服務Disney+付費用戶增長至逾9,490萬名，按年升2.58倍，惟付費用戶平均每月收入跌28%，至4.03美元，因迪士尼去年在印度和印度尼西亞推出Disney+ Hotstar，而Disney+ Hotstar的付費用戶平均每月收入遠低於其他市場。包括Disney+在內的直接面向消費者和國際市場（Direct-to-Consumer & International）收入增加73%，至35億美元，經營虧損從11億美元收窄至4.66億美元，主要因串流平台hulu的用戶和廣告收入有所增長。

公司行政總裁Bob Chapek指，Disney+付費用戶增長反映消費者正由傳統媒體轉至串流平台，上季增長受惠於星戰電視劇《曼達洛人》（《The Mandalorian》）和原訂去年聖誕節在戲院上映的《靈魂急轉彎》（《Soul》），計劃在美國提高收費，在3月增加1美元至每月8美元。公司指將投放更多精力在串流平台，將傳統電視模式轉型至點播模式。

內容銷售業務按年跌56%，至17億美元，營運收入跌76%，至1.88億美元。期內電影發行量較低，主要是因為受武漢肺炎所拖累，全球有很多戲院關門所影響。上年同期發行《冰雪奇緣 II》，與當時比較收入有所增長。Bob Chapek表示仍計劃發行《黑寡婦》（《Black Widow》），可能會直接放在Disney+，或額外收費。

迪士尼樂園收入按年跌53%，至36億美元，主要因武漢肺炎，令到加州、香港及巴黎迪士尼樂園未能重開，其他迪士尼樂園則維持社交距離限制而影響收益，惟消費品業務分部收入增長2%，至17.21億，主要受遊戲授權收入增長所帶動。

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