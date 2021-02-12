《華爾街日報》引述知情人士透露，聯邦檢察官和監管機構正在調查上月GameStop和AMC娛樂控股公司等股票的快速上漲是否由市場操縱或其他類型的不當行為推動。

報道引述知情人士說，司法部的欺詐部門和三藩市聯邦檢察官辦公室已向處於交易狂潮中心的證券商和社交媒體公司索取相關活動的資訊。這些知情人士說，檢察官已發出傳票向Robinhood等證券商索取資訊。

這些知情人士說，除了司法部的調查之外，商品期貨交易委員會（Commodity Futures Trading Commission,CFTC）也在審查相關交易。其中一位知情人士說，CFTC已經就一些Reddit交易員瞄準銀期貨和與其掛鈎的最大交易所交易基金是否存在不當行為展開一項初步調查。

另外，眾議院金融服務委員會（House Financial Services Committee）計劃在2月18日就GameStop股票走勢舉行聽證會。

GameStop狂潮已迅速冷卻，股價從高位下跌九成，反彈亦乏力，昨晚美股時段收市下跌0.2%，報51.1美元，市後交易再跌1.6%，報50.28美元。

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