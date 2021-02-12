美股正值大牛市禾雀亂飛之際，本周提交的監管文件顯示，作為Zoom主要股東之一，李嘉誠減持了470萬股，相當於該公司股本的1.6%，若以Zoom收市價432.77美元計算，超人是次套現額高達20.34億美元。假設他不再擁有所轉讓股份的任何利益，則減持後持有Zoom股份的比例為6.6%，按最新收市價計算價值83億美元。

《彭博》引述知情人士稱，李澤楷從其父手中獲得Zoom不到1%的股份，未說明其餘股份的轉讓對象。

李嘉誠早在2013年就投資了Zoom，該公司赴美國上市時，他持有的股份價值約8.5億美元，隨着Zoom在疫情期間成為居家工作和學習的重要工具，在此次股份轉讓前他所持股票價值已飆升至大約100億美元。根據彭博財富指數，Zoom股份現在約佔李嘉誠財富的四分之一。而李澤楷之前沒有Zoom股份。

自習近平上任國家主席的2012年開始，李嘉誠的長和系已逐步沽售中港資產，包括分拆港燈上市、出售百佳（最終出售25%屈臣氏股權），並進行長和系世紀重組及遷冊，將長實及和黃變為今日的長實（1113）及長和（001）。李嘉誠於減持中港資產的2013年，資金向外找機會，投資了Zoom，去年疫情期間勁漲5.4倍，現在科技股大牛市之際，超人選擇於此時減持手上最值錢的Zoom股份。

2017年沽中環中心成經典

李嘉誠向來有神級的投資眼光，同時往往成功捕捉轉角市出貨。最經典一役是2017年11月以402億元出售中環中心75%業權予「殼后」朱李月華、世茂房地產許榮茂等人，呎價逾3.3萬元，當時被人批評太早沽售。惟及後接貨者斬件賣出物業，售價越賣越低，有指去年其中接貨者馬亞木以呎價2.8萬元放售，價格跌足兩成，並有投資者以40元呎租出租，創近10年新低，可見成為超人對手往往難有好下場。'

07年沽中資股避過金融海嘯

至於沽售股票，李嘉誠透過長實持有當時得令的中資股中遠控股、中海集運及南方航空（1055），並於「港股直通車」大牛三期間的2017年9月至12月期間連環減持，尤其於11月至12月沽貨最狠，總共套現近百億元，賺盡並成功避過08年金融海嘯，成為超人高位出貨的經典之一。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！