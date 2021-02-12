海航集團及旗下超過60家首批被申請破產重整的企業，昨收到了海南省高級人民法院發出的受理重整的民事裁定書，意味着歷時一年的風險化解方案將在春節後實施。

《第一財經》報道指，法院已指定海航集團清算組擔任公司管理人，第一次債權人會議將於2021年4月12日上午通過網絡方式召開。

是次獲得法院受理的60多家企業，正是1月29日海航集團和旗下3家A股上市公司海航控股、海航基礎、供銷大集陸續發佈公告宣佈被債權人申請破產重整的企業，該3間上市公司是被大股東海航集團資金佔用規模較大的上市公司。這60多家公司的債務，相當於海航集團整體債務的60%左右，如果這些公司的債務問題得到解決，海航集團的整體債務風險就化解了一大半。

早前海航控股發佈公告稱，如重整申請被法院裁定受理，將通過債券轉移至股東和關聯方海航集團和海航航空集團清償的方式，解決之前披露的資金佔用、違規擔保等問題，轉移的債務金額預計不少於約725億人民幣。此外，還有預計至少約109億人民幣不應承擔擔保責任。

報道引述接近工作組的人士透露，目前風險化解方案已經獲得了相關部門對破產重整思路的理解和支持，並向絕大部份債權機構進行了介紹，包括債務清償等方案的設置，已經取得了80%以上債權人的支持，被認為是切實可行的實施方案。具體協議的簽署需要等法院受理，並進入破產重整的司法程序後，按照司法相關流程進行投票確認。

數家民企正洽談投資

與此同時，法院受理重整申請後，管理人即可以着手戰略投資者的招募與談判工作，通過引進新的戰略投資者，為公司發展帶來新的資金支持，而老股東的權益將會清零，這意味着，海航集團的原股東都將失去在海航集團的股權。

而對於將要引進的戰略投資者，據悉，不管是海航集團層面還是航空板塊，都希望在引資後繼續保持民營主體，目前也有幾家有意向的民營機構在洽談。

報道引述知情人士透露，如果破產重整成功，新的戰略投資者和不少債權人將成為海航集團的新股東，海航集團將成為一個參股和持股平台，仍在旗下航空等板塊公司保留一定的股份（比如降為海航控股的二股東），並在之後的幾年繼續償還債權人同意延期清償的債務。

根據海航集團早前披露的股權架構，海航集團由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有。其中，分別設立在境內外的慈航基金會和Cihang Foundation擁有海航集團50%以上股份，12個自然人股東持股47.5%，海南航空控股股份有限公司持股0.25%。12個自然人股東均為海航集團創辦人和高層，其中，陳峰和王健分別持股14.98%，為最大自然人股東。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！