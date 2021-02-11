大年初一，先祝各位讀者股運亨通，萬事勝意。鼠年尾，港股升勢不俗，更衝破三萬大關；踏入辛丑牛年，到底港股全年運程能否承接升勢，全年牛聲牛氣大牛市？今年本報訪問三位玄學家——蔣匡文、周璞初、碧霞老師，走勢上，三人均預期大市全年先升後回，各位要入市就要把握時機。

蔣匡文：

著名建築師、紫微斗數大師王亭之嫡傳首徒蔣匡文指出，今年2月11日（年三十），天文上出現「六星連珠」，即太陽、月亮、水星、金星、木星及土星，「呢個係吉星，所以疫情、股票，過農曆新年後應該就會一直好轉。」

不過，他提醒，農曆六月、七月、九月、十一月，股市將較為波動，特別是目前已爆升的美股，於上述月份要加多留神。

過去一年，電動車為市場其中一個焦點，蔣匡文表示於辛丑年，辛屬金、丑屬土、土生金，所以今年有利屬金的行業，因此屬金的車股、科技股，理應有不錯的表現。值得一提的是，雖然科技股長線而言，表現突出，然後由於科技股帶火，惟今年五行缺火，此將會限制科技股今年升幅。

生肖炒股運程

論哪鍾生肖炒股得心應手，他表示，肖蛇、雞的讀者，今年炒股更易有斬鑊；至於屬鼠、羊、龍，今年投資要較小心。

催財佈陣

「今年八白財星位在正西，若家中大門向正西，已經係旺星到。如果西面係有房門或走廊，經常打開嘅，都冇問題啦。否則，可於西面擺放動水物件催財。」

周璞初：

出身自玄學家族、去年成功預測港股全年走勢之堪輿學家周璞初（初哥哥），「上年就先跌後升， 今年就先升後跌。如果你仍然持貨嘅話，我建議可以一直持貨至立秋，之後就會向下。」

周璞初認為，今年有利屬火的行業，「根據立春八字，我哋叫自助火、自助財，火為財。」石油股、燃煤股此類與火相關之股份，可睇高一線。於鼠年尾，比特幣狂飆至曾逼近5萬美元，展望來年，「虛擬貨幣我覺得係屬火，屬火當旺嘅流年，今年可跟進得好啲，佢都會向上升，但到立秋時間就要注意。」

去年受疫情拖累的旅遊業，初哥哥則相信今年見生機，「屬水嘅板塊會有輕微反彈，水即是銀行、旅遊、零售等等。」至於屬金的板塊今年就要小心，「車股、貴金屬2020年已升咗好多，今年升幅不斷收窄，甚至向下。」

生肖炒股運程

今年屬羊、鼠的朋友要注意，「今年最差的生肖是屬羊，屬羊沖太歲之餘，更犯了主大破財大耗星。如果投資的話，容易損手爛腳，大破財。」至於排第二是屬鼠，由於有一病符星，較影因病破財。

催財佈陣

「今年2021財位在正西，財位第一要保持整潔；第二我哋要『生動』，有動象，有氣息，所以可以放一把風扇，郁動多啲啦，或放一些紅色物件都是好的。我哋用火生土，更加以放把紅色風扇，或者紅色嘅鐘都係好。」

碧霞老師

堪輿學家碧霞老師預期，牛年有利投資，但不利投機，宜買實物或穩健金融產品，如金、藍籌股，避免短炒買賣。近年不少香港散戶參與美股牛市狂歡派對，碧霞老師預料，辛丑牛年美股表現仍將較突出；反觀港股走勢將會反覆，料先升後跌，「特別係農曆三月、六月及十二月，特別容易出問題。」

牛年屬金板塊當旺，代表行業包括銀行、金融、 保險；其次為屬水的板塊，即貿易、旅遊或酒店業；第三為屬土，如房地產和基建。屬火則較弱，美容、化妝、石油和科技；最差就是屬木的行業，如教育、傳媒、醫藥。

催財佈陣

「正西係財位，可以喺辦公室或家中正西方向擺放聚寶盤，例如散銀兜、夾萬、錢箱都可代表是聚寶盤；亦可以喺碗中放8粒白石加水，咁樣有利催財運。不過要注意，白石放夠三個月後，要休息一個月，之後再放過。」

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