【本報訊】內地上市民企泰禾集團財務危機未解決。據本報獲悉，姊妹公司泰禾投資旗下本港泰禾人壽於本周一（2月8日）起暫停所有新業務3個月，公司解釋是為賣盤進行策略性檢討，但舉措罕見，員工或客戶都擔心公司或瀕爆煲邊緣。

據泰禾人壽內部員工透露，公司稱停收新業務，是由於與新業務夥伴「商談到了一個關鍵時刻」，但她質疑有機會是償付比率超標，以致要暫停賣保單，「本身公司前排已經裁員幾十人，降低經營成本」。甚至部份代理人於上周六、日簽回來的保單，亦要辦理退款手續，令內部人心惶惶，擔憂是爆煲先兆。

未提供償付能力達標數據

本報致電客戶服務中心，職員承認泰禾人壽現時拒絕接收新生意，所有保單暫停申請，原因是「檢視策略，定未來方針」。至於是檢視甚麼策略，職員語塞，僅指是為一些長遠目標做好準備。

泰禾人壽發言人回覆本報時確認暫停接收新保單3個月，稱正就未來發展方向及長遠目標進行策略性檢討，並繼續積極與潛在投資者商討，注入新元素以及更多資源，協助公司業務進一步拓展。

現時無論是員工或客戶都擔憂公司年關難過，或瀕爆煲邊緣，發言人則重申現時有足夠資金及流動資產應付理賠索償和期滿退保的資金需要，公司的償付能力符合法定要求，並會繼續履行對所有保單的責任，條款及細則一律維持不變，不受任何影響。不過，公司未有提供有關數據。

保監局發言人則不評論個別保險公司的商業決定。該局指，一直與所有獲授權保險公司保持溝通，並密切監察其償付準備金水平，以保障投保人的利益。

「收購方不會要求停生意」

根據早年簽訂合約，泰禾人壽擁大新銀行獨家銷售權利，意味銀行壽險新業務同告暫停。大新發言人回覆指，泰禾人壽已知會該行 「正在尋求潛在投資者」，並將會在全面檢視業務策略後重新啟動銷售活動。於是次產品短暫停售期間，泰禾人壽與大新銀行對所有現有保單持有人的服務如常運作。

事實上，泰禾人壽內部通訊亦有提及停新生意與「新業務夥伴」有關，疑似將原因推向賣盤。市場曾多次傳出泰禾投資有意出售旗下泰禾人壽，包括平保（2318）與陽光保險等公司均有意競購，而交易有傳可籌集逾10億美元。

不過，有內部人士質疑，收購方不會要求擬收購的目標公司暫停生意近3個月，除了怕引起客戶恐慌，影響本身聲譽，同時失去3個月新生意亦令公司元氣大傷。