【本報訊】去年不少散戶在新股大賺，鄭勤龍認為牛年繼續有得炒，新股卦象「雷地豫」變「雷山小過」，意指夏天時股好興旺，「豫代表開心、進攻，是一個好有實力的卦象；雷山小過即有過之而無不及」，可多加留意新股。

9利是封各放100蚊紙

要成功抽中新股，運氣與資金缺一不可。鄭勤龍指今年東北面有屬火的九紫偏財星，若想增加新股運，可在該位置擺放一個卦象，即在九個全紅利是封裏，各擺入一張「紅衫魚」（100元紙幣）且不要封密，然後攤開至一把扇般招財，「好似孔雀開屏，就是最強的一陣」。正股財星屬土，可擺八張500元紙幣入紅利是封，「啡色及5字同屬土，利是封就火生土，放在正西面，旺股票運」。

牛年財位為正西方，八白財星將飛至。李應聰建議想催正財的讀者，於西方擺放聚寶盆，盆上放八個黃玉造的元寶。催偏財方位在正南方，讀者可擺放流水擺設，「水流入室內，並催動偏財力量。」他又指，炒股時可背靠實牆而坐，坐東向西，「八白財星向你迎面飛來，實牆則確保唔會漏接財富；靠牆則心神寧靜。」

出身玄學世家的新晉風水師周璞初，則建議讀者家中正西方保持乾淨清潔及生動，「可放風扇、紅色物件等」，由於現時為下元八運，最旺的八白財星屬土，「火生土，所以擺紅色風扇會更好」。