美國總統拜登周四會見4名參議員時，敦促國會迅速就大型基礎設施改造計劃採取行動，宣稱否則中國肯定要「動我們的奶酪」。

拜登指：「如果我們不行動起來，他們就會動我們的奶酪，」 他在橢圓形辦公室對記者們描繪了中國在鐵路項目、汽車製造業及環境改善方面投資百億美元資金的計劃。「曾幾何時，基礎設施不是個民主黨或共和黨的問題，」 拜登說道，「我們會研究下能整合出什麼樣的方案。」

《彭博》引述兩位知情人士透露，該基建計劃在白宮已推進到深入制訂階段。拜登的高級顧問Cedric Richmond周三稱，行政部門經常在討論1.9萬億美元紓困建議的同時探討基礎設施改造計劃。

除了修路和加固橋梁等傳統基建項目，拜登政府還希望安裝電動汽車充電樁並增加氣候變化保護項目。其中一些非傳統項目支出已經引起了共和黨人的質疑。

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