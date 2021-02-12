澳洲儲備銀行宣佈將關鍵利率目標維持在0.10%不變，並將再購買1,000億澳元的債券。該行表示，在通脹率穩定在2%至3%之前都不會提高利率，並直言這個情況在2024年之前都不太可能發生。

澳洲與許多國家一樣，經濟活動受疫情重創，失業率上升，並且出現產能過剩現象。不過，前景正日漸改善。科學人員研製出對新冠肺炎有效的疫苗，有望降低感染率和健康風險，令經濟重啟和恢復增長。中國亦在這方面提供了藍圖——據報導，中國的第四季度GDP增長破6，回歸至每年6%的中期目標相當的水平。目前的預測是，美國和歐洲的經濟於2020年下半年大幅增長。家庭和商業有大量需求積壓，一旦感染率降低，這些需求將支持消費。

各國央行不會急於取消貨幣政策支持。實際上，聯儲局和歐洲央行發出的訊息與澳洲類似──—只有通脹率持續走高，才會加息。這對借款者來說是個好消息，政府可以繼續實行進取的財政支出，支持經濟復甦，而金融市場則無需擔心借貸成本。

關鍵在於通脹率維持在低位。聯儲局表示，平均通脹率需維持於2%以上一段時間，才會上調利率，因此這段時間可能很漫長。在本世紀，只有2000年至2002年和2004年至2008年期間稍微貼近這個情況，當時核心消費物價通脹率略高於2%。歐洲方面，通脹率自歐洲債務危機發生以來呈下降趨勢，幾乎沒有回升的跡象。

在全球金融危機之後，一些評論人士擔心量化寬鬆政策會導致通脹上升，但事實並非如此。所以，新冠肺炎危機之後的情況應大致相約。各經濟體出現巨大的產出缺口、失業率走高，在這種環境下，通脹率通常不會上升。現時，人們將矛頭指向擴張的貨幣政策和財政計劃的規模，但這些刺激措施是旨在讓民眾重返工作崗位、企業恢復營業，並不會導致物價上升。就算物價真的上升，亦只有在勞工市場緊張、企業面對的產品及服務需求大得可以提高價格時，才會發生。

還有其他因素可以影響通脹率。供應鏈可能已被疫情打亂，潛在的貨物短缺或會導致物價暫時上升。隨着產量和貿易量回升，有關的影響應該只屬暫時性。此外，為了加快能源轉型而實施的政策亦會對物價產生影響。徵稅及規管可能迫使化石燃料價格上漲，或會導致能源成本上升。但同樣地，由於可再生能源發電的價格急速下降，該情況只屬暫時性，長遠而言，能源價格不太可能出現劇烈波動。

金融市場出現「通貨再膨脹」交易，但現時的通貨緊縮風險遠遠低於幾年前。由於經濟主體理解央行願意容忍略高的利率，通脹率可能會慢慢上升。美國通脹掛鈎債券市場的預定中期通脹率為2.4%，與聯儲局新設定的通脹目標一致，亦符合持續恢復到潛在產出的方向。通脹率微升屬意料中事，而且無任歡迎。這種升幅大概不足以令利率在未來幾年上升，因此，經濟應有望長期擴張。

安盛投資管理核心投資部首席投資官Chris Iggo

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