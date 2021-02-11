【本報訊】曾捲入招標風波的新地（016）大埔白石角雲匯，一口氣錄得17宗撻定，原有買家全部採用建築期付款或相關付款計劃，撻定伙數成為今年一手市場最大規模個案，該17伙單位總值1.72億元，買家一律撻大定，料損失定金達2,441萬元。

發展商紛推新春優惠

按該盤一手住宅成交紀錄冊顯示，項目第2期共17伙於前日（10日）終止買賣合約，每伙成交價693.45萬至1,810.98萬元，部份屬招標出售單位，當中於2018年7至9月成交單位佔去14伙。涉及17伙單位選用付款不同，惟大致上為已付樓價10%至15%的建築期付款計劃，估計每名買家損失定金由92萬元至271萬元不等，遭沒收定金料2,441萬元。

新盤市場升溫，部份買家趕在鼠年衝刺入市。信置旗下馬鞍山新盤SILVERSANDS最新透過招標方式以近998萬元沽出地下連平台特色戶，實用呎價23,876元，單位實用面積418方呎，另連平台270方呎，實用呎價23,876元。項目累售39伙，套現逾3億元。

多個發展商都趁農曆新年，推出牛年置業優惠。其中恒地旗下十多個樓盤，包括西營盤藝里坊．2號及大角嘴利奧坊．曦岸等都推出新春置業優惠，最高可獲現金回贈高達4.88萬元。

樓市氣氛暢旺，中原城市領先指數CCL最新報176.53點，按周升0.18%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，在新春前市場上筍盤陸續被消耗，預料樓價反覆上升即將出現。相信新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價升勢反覆而穩定。

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