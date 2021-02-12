滙控行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在本周演講中，對着約250位高層表示，滙豐志在成為全球最大的財富管理公司之一。

《彭博》引述一份文件，指祈耀年在周二的電話會議上表示，該行將「大規模投資」其認為機會最大的領域，並指出亞洲、英國和中東是可能擴張的地區。

滙豐是在中國業務規模最大的全球性銀行，也是歐洲的最大銀行，但其在為世界最富有投資者管理資產的行業中相對來說有點微不足道。到2019年底，它為最富有客戶管理着超過3,610億美元的資產，而全球最大財富管理公司瑞銀集團管理着2.6萬億美元的資產。

根據滙豐8月份在高盛一次會議上展示的數據，在2019年，滙豐財富管理和私人銀行業務所產生的86億美元經調整收入中的約65%來自亞洲。

滙控主席杜嘉祺（Mark Tucker）上月表示，亞洲財富管理業務是潛在成長領域之一。而瑞銀和瑞信等競爭對手也在該地區拓展業務，從而抬高爭奪人才和客戶的成本。

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