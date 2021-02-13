在北京創建的高瓴資本（Hillhouse Capital Group）公佈第四季度報告，顯示持倉組合中已清倉被監管機構圍攻的阿里巴巴ADR（BABA），減持404萬份ADS，反映高瓴亦不看好其前景；同時高瓴亦清倉了蔚來汽車（NIO）、理想汽車（LI）、歡聚時代（YY）等此前熱炒中概股。

高瓴資本第四季度增持超過20隻股票，其中對蘋果（AAPL）增持30萬股，對拼多多ADR增加2.3916萬份ADS，對華住集團ADR增持42.8316萬份ADS，另外建倉Doordash（DASH）、逸仙電商（YSG）等。高瓴95間持貨企業中，醫藥醫療領域企業超過一半，第四季度新增與增持名單，有15間都屬於生物製藥領域企業，包括Cogent Biosciences（COGT）、Kiniksa（KNSA）、Kodiak Sciences（KOD）等。

除了阿里巴巴等中概股被減持，減持名單還包括Uber、京東（JD）、Zoom等。高瓴目前重倉股為拼多多（佔14.69%）、百濟神州（佔11.43%）、京東（佔9.65%）、愛奇藝（佔5.46%），仍以中概股為主。

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