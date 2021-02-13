BNO港人簽證已正式開放申請兩周，有消息指目前已有過百宗成功申請個案，更有港人在開放申請當日（1月31日）申請，翌日即成功獲批。有申請者表示填表時，不但要翻查過往10年旅遊紀錄，更需回答是否曾作出危害英國及其盟友國的國家安全的行為。

《南華早報》報道，有消息指已有過百幾宗BNO簽證申請已獲批，並引述英國港僑協會主席鄭文傑指，已有少部分人士獲批簽證，更有人在開放申請當日申請，翌日即成功獲批。不過，有申請者表示，能快速獲批的人都是早前已透過LOTR入境英國的港人，仍身在香港的申請暫仍未獲批。英國內政部發言人表示，將在適當時候公佈BNO簽證相關數字。

報道中有受訪者同樣在1月31日申請簽證，被告知審批簽證所需時間為12周。他表示雖然網上填表不算繁複，但亦花了約三小時，最棘手的部分為填寫過往10年旅遊紀錄，並需提供肺結核測試證明，短期內的英國地址及財務證明。另一受訪者表示，表格其中一部分問及申請人是否曾在警隊、武裝部隊、傳媒機構或司法機構工作，和是否曾在工作期間或其他情況下，及無論是否有收費的情況下，作出危害英國及其盟友國的國家安全的行為。

另外，有申請者網上填表後想預約到北角簽證中心提供指紋，但已要排期至3月，屆時英國政府或已開放手機應用程式予港人申請簽證。目前不少港人傾向用手機申請。英國政府早前宣佈，申請人可在2月23日起透過「UK Immigration: ID Check」手機應用程式申請簽證，只需掃描其生物特徵護照就可完成手續，毋須親臨簽證申請中心。

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