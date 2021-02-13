正如筆者兩個多月前的準確預測，港人每年逾萬移台已成新常態，根據台灣移民署最新數字顯示，2020年共有10,813名港人獲得當地居留許可，其中，2020年居留許可人數較2019年的5,858人增幅超過80%。

2020年底獲得台灣居留許可的港人數字急增，10月至12月分別有1,974人、2,027人和1,312人獲台灣居留許可。此外，去年共有1,576名港人獲得了台灣定居許可，較2019年增加了102名。

而過往內地居民獲台灣居留許可人數一般較港人多，2020年本港10,813人在台，較來自內地在台獲居留許可的6,055人為多。

台灣陸委會對凡是背景涉及大陸的港人，申請居留或定居都必須經過跨部會的聯合審查，加強安全查核。台灣移民署則表示，對港澳居民的申請採取開放及支持態度，並會依照相關法規審查。

眾多的港人移居到台灣後都以落腳在六都為主，所以直接在六都當地產生了剛性的買樓及租樓需求，筆者也適時為他們提供最專業的兩岸地產知識來服務他們，並介紹六都各有特色的居住環境給他們了解，例如：台北市爲首都，政經之中心、新北市為人口最多的直轄市和有世界級的媒體影視城、桃園市有航空城的航空交通樞紐、台中市有天氣良好優點和中部科學園區、台南市有南部科學園區和農業發展優勢及高雄市有數位遊戲產業聚落和最靠近港澳飛航距離的優點。所以他們大都能在六都順利搵到安居樂業的筍盤後，在台灣即可享受到非常舒適便利的優質生活環境。在此恭祝讀者們新春愉快！牛年行大運！

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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