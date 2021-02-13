如無意外，手機app「安心出行」，今年會持續多個月成為下載榜榜首，百萬計香港人無論樂意與否，都被逼在隨後時間下載。事關食物及衞生局局長陳肇始日前預告，年初七起（18日）有條件放寬措施，包括堂食可4人一枱，及至晚上10時。放寬條件之一，要強制顧客掃安心出行二維碼或登記個人資料，否則食肆會被罰停晚市堂食3至14日，場所東主亦可被罰款或監禁。

過去一年餐飲食肆受武肺重創，去年全年食肆總收益按年跌29%，至794億元，按類別分析，酒吧收益跌47.9%，但論實際金額以中式餐館影響更大，總收益跌38.2%或179億元，相信是婚宴酒席以至晚市不准堂食的影響。非中式餐館收益去年跌25.6%，快餐店及雜類飲食場所收益分別跌19.1%及19.5%。

經過逾年的折騰，下周四重啟晚市，亦將是飲食界的曙光，餓了晚市數個月的市民，究竟是私隱重要，抑或團聚報復性消費重要，市民避得一次、二次，最終是否亦要屈服焗「嘟」安心出行，甚至乎公司有飯堂，打工仔即使自帶飯盒，但外賣加餸或在堂食用餐，一樣要硬性焗「嘟」，這亦將避無可避。

疫情去年甫開始時，餐廳都有專人負責量體溫，及後成本考慮下，多自設體溫探測器、讓食客自行「探熱」，準與否沒有人在乎，只是大家互相配合而已。「安心出行」推出數月被冷待，今次政府為求全民裝app，集中火力將焦點投向食肆，就是睇準百萬計市民慣常要外出用膳，藉着「抗疫追蹤」冠冕堂皇藉口，餐廳不配合就繼續封殺，否則只有認命焗裝，強迫市民留低資料。

而下個月起，公務員和市民進入政府大樓或辦公室前，必須使用「安心出行」，或登記姓名聯絡電話等資料。沒錯，用得一次、二次，每日重覆嘟幾十次，當往後衣食住行，都要嘟到「安心出行」，大家就會開始盲目，習以為常，溫水煮蛙式成為全民監控下的一員。

「安心出行」出行APP，政府聲稱不設中央紀錄系統，所有資料只存放在使用者手機，並於31日後刪除。

「你放心，唔緊要，好容易。」似曾熟悉的聲音，Big Brother is watching you。

股榮

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