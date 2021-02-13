踏入牛年，美股繼續飊升，三大指數周五（12日）收報再創歷史新高，標普500收報3934.83點，升0.47%；道指收報31,458.4點，升0.09%；納指收報14,095.47點，升0.5%。根據數據公司SPAC Research公佈，周五有高達28個投資團體遞交了「空白支票公司」（Blank-Check Company）申請，即借殼上市，在美股旺場下創了新記錄。

根據《路透社》報道，這批28個「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company，SPAC），較2月5日13份申請增加逾一倍，其中，酒店及度假村集團喜達屋資本（Starwood Capital Group）的CEO Barry Sternlicht，就計劃通過IPO為Jaws Juggernaut Acquisition Corp集資2億美元，其他遞交SPAC的著名投資者包括億萬富豪Richard Branson、以及前BuzzFeed主席Ken Lerer。

2021年至今，美國股市已湧現144個SPAC，集資規模達457億美元，正快速追趕2020年820億美元的歷史紀錄。

SPAC是沒有營運業務的空殼公司，透過IPO公開集資後，專門收購具前景而未上市的企業，讓被併購企業能借殼上市。SPAC已越來越流行，由於監管審查較少，而且更能確定將要獲得的估值和籌集資金，因此漸漸成為企業替代IPO上市的方法。

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