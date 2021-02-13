恭喜發財！祝大家身體健康，日日開心。收爐前夕，大家總是懶洋洋，但原來長和系創辦人李嘉誠仍退而不休，除了默默搞慈善，還在醫療上頻頻有動作，非常勤奮。

醫療一直是李嘉誠重點關心的議題，近日他就加碼押注加拿大科技醫療上市集團WELL Health Technologies Corp.（TSX：WELL），以9.8加元認購其新股，支持該公司以3.69億美元收購專攻腸道科的CRH Medical Corporation（NYSE：CRHM）。

這項加拿大的醫療投資，李嘉誠原來已佈局好幾年，最早要追溯至2018年，當時他斥資732萬加元（約4400萬港元），以溢價3%、每股作價0.33加元入股當時命為Wellness Lifestyle的上市公司，當時公司市值僅僅2000萬加元（1.2億元）。

當時這間公司只有34個從業員，看似一個依稀平常的醫療集團，但李嘉誠看中的，似乎是這間公司的舵手、醫療投資專家Hamed Shahbazi。他擁有超過20年投資醫療業經驗，之前又曾創辦支付公司並以3億加元（約18億港元）賣盤予PayPal，是名鬼才。

公司自李嘉誠入股後迅速增長，並成為加拿大卑詩省（British Columbia, BC）最大的連鎖診所龍頭地位，一直通過收購診所和電子病歷提供商，並以人工智能和大數據等科技手段提高診所的效率，把加拿大極度分散的初級醫療市場數碼化。

2020年3月獲李嘉誠再以私人名義以272.8萬加元（約1500萬元）增持，並推出虛擬診所服務VirtualClinic，以應對疫情所帶來的影響，爲診所提供醫生們無法獨立承擔成本的軟件工具，提高營運效率，改善結果及縮短患者的等待時間。

不夠三年，李嘉誠在上星期又再增持，而這間公司的市值已飆升至14億加元，股價已一飛衝天，逼近9加元，是李嘉誠最初入股價的30倍！

一次成功可能是運氣，但李嘉誠連番的投資連番倍升，就絕對不是巧合，現時李嘉誠持有四隻美股，包括：會議通訊工具Zoom （ZM），研製抗衰老技術的ChromaDex（CDXC），健康飲品生產商Celsius（CELH），基本上全數升幅以倍數計！

而除了外國醫療投資，李嘉誠也不忘香港答謝和貢獻香港的醫護，過去一年對醫護界非常有心，早在全城缺防護資源時，由紐西蘭親自押運防護衣送回香港給醫護人員，之後又不拍手掌而竪姆指拍片大讚醫護「好嘢」，又捐款過億元予港大和中大醫學院支持醫學科研，近日又向醫管局全體9.7萬名人員派發心意卡200元現金券，一次又一次展示出他對醫療的熱情和重視。

十一少

http://fb.com/11mister

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