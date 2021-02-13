恭喜發財！祝各位身體健康，萬事如意！今星期開始，沿著生命的歷程，和大家分享我這個金融機構高管是怎樣煉成的。

我會先從四歲隨媽媽偷渡來港，在貧民窟中的童年生活說起，第一次吸食毒品的滋味，在球場做「陀地小霸王」等等的片段；細說一些作為足球、田徑校隊的鍛鍊過程，曾與黑社會為伍的經歷，到中五（1975）會考放榜前遇到伏擊，其後重回正途，接着進入浸會學院，並以半工讀完成課程；畢業後，正式踏進社會，進入銀行界工作，其間在工餘時協助三哥（吳明欽）在區議會、區域市政局及立法局的選舉，遇到競選過程中的黑暗面，及如何與之斡旋、如何受恐嚇，又如何選舉成功；再以金融、銀行、經濟和商業活動及管理等⽅⾯的經歷來作分享話題。

娃娃的我（1961）

1961年初夏，我當時約三、四歲，由偉大的媽媽手拖着大哥、二哥，背着三哥，手抱着我在胸前，排除萬難，從廣東汕頭市經廣州到澳門，再屈「蛇船」偷渡來港。猶記得在我長大懂事後，大哥告訴我，在偷渡過程中險象環生，當中更險些兒丟了我的生命。事緣當偷渡船在月黑進入香港海域時，我不知何故，不停嚎哭，船上其他偷渡客為怕驚動水警們，竟威迫媽媽要將我拋下海中！當時，媽媽以堅如鐵石的眼神，疾言厲色的說︰「要拋我幼兒下海，必先一同都拋我們一家下海」，說畢便將她的手塞進我的嘴內，阻止我再發出哭叫聲，從而令我逃過大難。

自此之後，每當遇到壓力或不開心的事情，我就用這個娃娃時期的故事激勵自己說︰「我的生命是屬於媽媽的，誰人都拿不去，更何况是少少的壓力呢！」「蛇船」最終成功靠岸，停在當時比較隱敝的西環三角碼頭貨船堆中。由於我的嫲嫲，在西環區是一位交遊廣濶的通天經紀，她和我爸爸即晚以一隻足金手鐲和一對金戒指作為贖金，成功地接走了我們一家五人到西營盤嫲嫲居住的當代「劏房」中安頓。

有緣的是在2008 年12日18日讀到《信報》林行止專欄中一篇有關他於1958年偷渡的「漁火偷渡客 江上數峰青」文章。這位尊敬的「香港第一健筆」，也是沿着同一偷渡路線，抵達香港。所不同的是他第一次偷渡是與約十名素未謀面的潮汕同鄉一同屈「蛇船」; 他的第一次失敗而被遣返澳門出發地，但事隔三、四天後，林先生再次重試便成功了，而當時贖金是300港元。林先生形容當時澳門似乎是門戶大開，任何人都可自由去來，所以才變成偷渡熱線。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！