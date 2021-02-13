牛年到！新一年新開始，真的要先說說一些好消息。《彭博》就話阿里巴巴創辦人馬雲近期去了海南三亞的紅峽谷高爾夫球會（Sun Valley Golf Club）打波，粉碎了他被中共囚禁和沒收財產的傳言。假如是真，對他來說當然是可喜可賀的消息。

可是，就算找來外媒放風，但連一張打波相都欠奉，似乎沒甚麼說服力；加上農曆年期間，馬雲連一句新年快樂都沒有，以往的新春紅包、視頻祝福，甚至新年小目標都沒有了，那又代表甚麼？假如吹吹風話去了打波就自由，那麼農曆新年不見人，似乎又可演繹馬雲再被囚禁了。

早前跟老前輩討論馬雲，他叮囑大家作為傳媒人，不要只看一兩件事就隨便對中國政治事件下定論。當時還未有馬雲打高爾夫球的消息出來，他說︰「馬雲教師節露露面就自由嗎？當年趙紫陽都去打過高爾夫球，難道就無事？」

世事真的太奇妙，世事亦被老前輩看透，原來打高爾夫球可能是被軟禁的暗示，我再傳短訊給前輩說︰「馬雲的安危似乎不妙了…」他再回來一句教誨︰「都說不要妄下判斷，結局要知的時候，就會知道。」

中共的手法變幻莫測，老前輩的預言亦很玄，但他都慷慨拋多一句︰「中國前十大富豪，哪有一個有好下場？」

網上隨便搜搜，內容農場記錄了的中國十大富豪︰黄光裕、郭建新、楊斌…真的全被捕入獄，財產被充公。就連又捐錢又愛國的誠哥，90多歲人都竟被窮追猛打，嚷着別讓李嘉誠跑了。

原來富豪真的不好當，馬雲從前都說過︰「你有一百萬、一千萬的時候，錢是你的；但有一個億的時候，錢就不屬於你。」新一年最大領悟就是當個窮人也不錯，最多都只是「嘟」個安心出行，起碼都叫有得出行。

程凱

https://www.facebook.com/chengkaibayarea

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！