遊戲零售商GameStop（GME）早前的沽空大戰，全球矚目，以Robinhood為首的多間證券商因曾停止散戶買入相關股份，引起市場混亂。美國眾議院金融服務委員會將於本月18日就事件舉行聽證會，而有消息指，Robinhood、宣佈撤出沽空市場的Citron、1月狂輸53%的Melvin Capital，他們的CEO都會在聽證會前先作供，而散戶集中的社交平台Reddit CEO亦會提早被傳召作供。

《路透社》報道指，該委員會將仔細查證GameStop等股份如何被大量交投炒起，並導致Melvin Capital等金融機構錄巨額損失。

另外早前《華爾街日報》引述消息人士指，美國司法部等機構亦正調查近期沽空事件，美國司法部反欺詐部門和三藩市聯邦檢察官辦公室，正調查Robinhood，以及Reddit等社交平台的有關交易訊息；而美國商品期貨交易委員會亦調查白銀價格被推高，當中是否涉及不當行為。

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