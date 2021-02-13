在英國過農曆新年，細路仍要返學，大人繼續開工，氣氛不好。人在外國，加上知悉香港現況，老實講，根本沒有心情慶祝。

人在英國，要好好過生活，衣食住行以外，精神健康也很重要。紛亂世道下，要懂得經常告訴自己：不管發生甚麼、事情再壞，生命給予任何安排，我們都要敢於擁抱和接受。

最近美國前總統列根特別助理Doug Bandow撰文，稱舊香港早已失救死去，但西方可以幫助香港人，因為香港人還可以被拯救。

讀這則報道時，我想起上世紀一家叱吒風雲過、曾經最耀眼的互聯網公司。後來環境因素改變，它多翻被評創新力不足，終於反被舊經濟企業併購，這家公司就是YAHOO。

亳無疑問，YAHOO確實風光過，被收購前的幾年，仍很多人去分析如何去拯救它。而今天的YAHOO，已跟未來科技的走向，可以話完全irrelevant了。

然而YAHOO雖死，但YAHOO人及他們誕下的「後裔」，信手拈來兩個， 都是世人不能忽視的。

WhatsApp創辦人Brian Acton，於1996年作為第44號員工加入YAHOO。半年後，在那裡還見後來的共同創辦人Jan Koum。因不滿Facebook作風，Acton後來又創辦了通訊軟件Signal，跟WhatsApp打對台。

創辦Slack之前，Steward Butterfield曾經在YAHOO工作了幾年。公司當時已由盛轉衰，Butterfield出逃後一年，創辦了Slack，並於去年售予Salesforce。

如果沒有YAHOO，世界也許不會有WhatsApp、Signal和Slack，還未計很多科技公司的CEO和創辦人，不少都有YAHOO人的身份。

YAHOO完了，YAHOO人可以繼續精彩。香港死了，香港人仍要好好過日子。我們要懂得經常告訴自己，不管發生什麼事，敢於擁抱接受，明天就一定可以更好。

尹思哲

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