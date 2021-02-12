【本報訊】Tesla投資Bitcoin（比特幣）及計劃接納作付款用途後，接連有其他企業跟進，其中Uber指會考慮將加密貨幣作支付方式，PayPal則表示想善用眼前Bitcoin帶來的增長機會。

Uber及PayPal考慮相關商機

惟常看淡Bitcoin的「末日博士」魯賓尼則抨擊，Bitcoin價值為負，根本不應該被稱為貨幣。據coindesk，Bitcoin截至昨晚10時報47,913.99美元，過去24小時升0.79%。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，公司無意買入加密貨幣，因希望確保有足夠現金，而公司優勢在於現有的業務，而非投資，但考慮將加密貨幣作支付方式，為了迎合客戶需要，將從一般貨幣角度來研究加密貨幣。PayPal財務總監John Rainey則指，公司應該不會投資加密貨幣，但想善用眼前的增長機會，集團旗下電子錢包Venmo有望在今年上半年，向用戶提供bitcoin等加密貨幣的買入及保儲等服務。

魯賓尼則在專欄指Bitcoin的基本價值為零，如果要對因挖礦而產生的污染徵稅，Bitcoin的價值為負，強調Bitcoin不具貨幣的四大功能，只是一個「抽水」計劃，預計泡沫會再次爆破。